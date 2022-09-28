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Председатель Госдумы Володин предложил отдать брошенные у границы машины семьям мобилизованных

Главная В России
Красноярск
17:25 28 Сентября 2022
общество, мобилизация, госдума
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володинна очередном заседании заявил, что на границе России составляют списки выезжающих. Спикер предложил подумать, что делать с брошенными там машинами, и как один из вариантов предложил отдать брошенный автотранспорт семьям мобилизованных.

"Думаете, они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал? Надо подумать, кому отдать эти машины. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать. Так будет правильно" - сказал Вячеслав Володин.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории Российской Федерации. В каждом регионе военкоматы подготовили спис ки резервистов. Многие ребята уже направились в учебные пункты для подготовки, чтобы потом принять участие в спецоперации по защите Донбасса.

При этом в первые же дни после объявления мобилизации, часть мужчин покинула пределы страны, выехав в страны ближнего зарубежья.

Сегодня Sibnovosti.ru сообщали о том, что в Новосибирской области объявили в розыск уклонистов.

Фото:©РИА Новости/

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