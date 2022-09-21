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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России

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Красноярск
13:40 21 Сентября 2022
общество, мобилизация, россия, президент
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Частичную мобилизацию в России объявил президент России Владимир Владимирович Путин. Об этом он заявил в своем обращении сегодня, 21 сентября. Глава государства подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только те, кто состоит в запасе, имеет военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

" Подчеркну, что призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, кто в настоящий момент состоит в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС", - сказал президент. - В обязательном порядке призванные на военную службу граждане будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ уже подписан.Сегодня об этом будут проинформированы палата Федерального Собрания, Совет Федерации и Госдума. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

Президент поручил главам регионов оказать необходимое содействие военным комиссариатам..Президент отметил, что призванные в рамках мобилизации граждане, получат все выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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