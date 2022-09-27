Жительницу Новосибирска оштрафовали за дискредитация ВС РФ в третий раз

Жительница Новосибирска Екатерина (Каталиса) Голдина в третий раз была оштрафована за дискредитацию ВС РФ.

Напомним, что в первый раз девушку обязали выплатить штраф в размере 35 000 рублей за наклейки на ноутбуке, которые содержали провокационные выражения. Их она демонстрировала общественности за территорией России.

Второй раз Каталиса опубликовала фотографии на своей личной странице в интернете, которые также были расценены как дискредитация ВС. В тот раз сумма штрафа была такой же как и в первый - 35 000 рублей.

В третий раз девушка также разместила пост в своих социальных сетях, в котором были стихи собственного сочинения, содержащие провокационные выражения. На этот раз Каталиса Голдина оштрафована на 40 000 рублей.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости