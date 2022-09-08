Жительницу Новосибирска оштрафовали за наклейки на ноутбуке

Новосибирский суд вынес приговор Екатерине (Каталисе) Гольдиной, за дискредитацию военных сил РФ.

В суде отметили, что девушка наклеила на свой ноутбук картинки с провокационными выражениями, которые порочат действия ВС РФ. Ноутбук с картинками она демонстрировала общественности за границей.

Суд назначил девушке штраф в размере 35 000 рублей.

Отметим, что Екатерина (Каталиса) Гольдина является дочкой Сергея Васильевича Гольдина, который был одним из крупнейших в мире ученых в области математической геофизики.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок