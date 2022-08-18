Власти Кемеровской области не планируют возвращать масочный режим

В Кемеровской области губернатор Сергей Цивилёв встретился с предпринимателями области и на встрече рассказал, что пока не планируется возвращение ковидных ограничений и масок.

Сергей Цивилев, также отметил, что все может изменится, если показатель смертности начнет расти.

Напомним, что ранее Sibnovosti писали о том, что к осени будет рост заболеваемости, и маски вновь вернутся в нашу жизнь. На данный момент власти края, Бурятии и Новосибирской области порекомендовали жителям надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.

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