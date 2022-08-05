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Томские медики прогнозируют возвращение масок

Главная В России
Красноярск
18:30 5 Августа 2022
общество, заболевание, вирус
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Медики Томска считают, что в скором времени вернутся маски. Возвращение средств индивидуальной защиты может случится из-за резкого всплеска заболеваемость коронавируса.

По словам заместителя начальника департамента здравоохранения, Наталии Метелевой, на данный момент  в средней полосе регистрируется подъем заболеваемости. Если граждане не будут все вместе нести ответственность за распространение инфекции, то через три недели будет введен масочный режим,  а также ограничительные мероприятия.

Напомним, что ранее Sibnovosti.ru писали о том, что в Красноярском крае за неделю число заболевших коронавирусом увеличилось в 2,5 раза.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

 

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