Томские медики прогнозируют возвращение масок

Медики Томска считают, что в скором времени вернутся маски. Возвращение средств индивидуальной защиты может случится из-за резкого всплеска заболеваемость коронавируса.

По словам заместителя начальника департамента здравоохранения, Наталии Метелевой, на данный момент в средней полосе регистрируется подъем заболеваемости. Если граждане не будут все вместе нести ответственность за распространение инфекции, то через три недели будет введен масочный режим, а также ограничительные мероприятия.

Напомним, что ранее Sibnovosti.ru писали о том, что в Красноярском крае за неделю число заболевших коронавирусом увеличилось в 2,5 раза.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский