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В Госдуме объяснили, станет ли 8 июля выходным днем в России

Главная В России
Красноярск
12:30 4 Июля 2022
отдых, праздники, россия, в красноярском крае
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На прошлой неделе президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ, согласно которому в календаре появился новый праздник – День семьи, любви и верности. Теперь его будут отмечать в России ежегодно 8 июля. В этой связи многих россиян, в том числе жителей Красноярского края, интересует, будет ли этот день праздничным выходным. 
Отметим, что в этом году пятница, 8 июля, вряд ли станет выходным и скорее всего останется рабочим днем. Однако депутаты Госдумы выступили с инициативой и предложили сделать этот день праздничным выходным. Как считает депутат комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, вряд ли авторам инициативы удастся добиться желаемого. 
По мнению парламентария, у жителей России и так достаточное число выходных. Более того, если 8 июля станет праздничным выходным, то это окажет серьезную нагрузку на экономику. Дело в том, что работодателям придется платить своим сотрудникам в двойном размере.

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости 

 

 

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