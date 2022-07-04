В Госдуме объяснили, станет ли 8 июля выходным днем в России

На прошлой неделе президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ, согласно которому в календаре появился новый праздник – День семьи, любви и верности. Теперь его будут отмечать в России ежегодно 8 июля. В этой связи многих россиян, в том числе жителей Красноярского края, интересует, будет ли этот день праздничным выходным.

Отметим, что в этом году пятница, 8 июля, вряд ли станет выходным и скорее всего останется рабочим днем. Однако депутаты Госдумы выступили с инициативой и предложили сделать этот день праздничным выходным. Как считает депутат комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, вряд ли авторам инициативы удастся добиться желаемого.

По мнению парламентария, у жителей России и так достаточное число выходных. Более того, если 8 июля станет праздничным выходным, то это окажет серьезную нагрузку на экономику. Дело в том, что работодателям придется платить своим сотрудникам в двойном размере.

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости