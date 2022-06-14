Проект телеканала «Продвижение» #КЕМБЫТЬ - дважды победитель конкурса Национальной Ассоциации Телерадиовещателей

10 июня проект телеканала «Продвижение» вновь стал победителем ежегодного фестиваля детского телевидения «Включайся!» в номинации «Не скучай». А автор и ведущая про-граммы Соня Волкова победила в номинации «Лицо с экрана» как лучшая ведущая. В этом году в форуме приняли участие 770 представителей детских и профессиональных телесту-дий из 109 городов и поселков России и ближнего зарубежья — от Симферополя до Хабаровска, от Архангельска до Иркутска.

На творческий конкурс фестиваля принято 450 работ. Проект #КЕМБЫТЬ телеканала «Про-движение» уже одерживал победу в фестивале «Включайся» в этой же номинации в 2019 году.

#КЕМБЫТЬ - телевизионное шоу, в рамках которого взрослым предлагается попробовать себя в профессии, о которой они мечтали в детстве.

Программу придумали и сняли ученики «Школы Телевидения Телеканала Продвижение».

Ежегодный фестиваль детского телевидения «Включайся!» - это конкурс детских и юноше-ских телевизионных студий, телекомпаний, производящих программы для детей, тематиче-ские обсуждения по актуальным вопросам развития телеиндустрии, творческие встречи юных талантов с известными деятелями кино и телевидения. Организатор конкурса - Национальная Ассоциация Телерадиовещателей (НАТ).

Важной частью фестиваля являются мастер-классы мэтров отечественного телевидения, творческие встречи со «звёздными гостями»; открытый просмотр, анализ и обсуждение конкурсных работ; съемка сюжета на заданную тему, экскурсии на московские телеканалы.