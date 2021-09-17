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Выборы депутатов Госдумы РФ стартовали в Сибири и на Дальнем Востоке

Главная В России
Красноярск
09:39 17 Сентября 2021
выборы, голосование, сибирь, дальний, восток
Автор: Sibnovosti.ru
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В России стартовало голосование на выборах в Госдуму РФ. Избирательные участки уже открылись на всей территории Дальневосточного и Сибирского избирательных округов.  

На этот раз голосование на думских выборах проходит в течение трех дней. Принять в нем участие можно с 17 по 19 сентября.

225 депутатов нижней палаты федерального собрания избираются по партийным спискам. Всего в избирательном бюллетене 14 партий. Еще 225 депутатов избираются в одномандатных округах.

Выборы другого масштаба одновременно проводятся в ряде сибирских регионов. Например, в Омской и Томской областях, в Красноярском и Алтайском краях выбирают местные парламенты. В Республике Тува – главу субъекта федерации.   

Фото: сайт Центральной избирательной комиссии

 

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