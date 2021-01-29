В города и районы Красноярского края отправили школьные автобусы и внедорожники для больниц

Краевые власти передали 70 новых школьных автобусов и 21 внедорожник для медицинских учреждений в районы Красноярского края. Ключи главам территорий вручил губернатор Александр Усс.

Автопарк школ пополнился автобусами марок «ПАЗ», «ГАЗ» и «УАЗ», медицинские организации получили отечественные «Нивы» и УАЗы «Патриот», а также пять автомобилей «Лада Гранта». Вся автотехника приобретена за счет федерального бюджета. Глава региона Александр Усс отметил, что за счет сегодняшней поставки одномоментно обновилось порядка 10% всего автобусного парка краевых школ.

«В настоящее время для перевозки наших ребятишек задействовано порядка 700 автобусов. Что касается сельской медицины – это наш краевой приоритет, и обеспечение транспортом сельских врачей - лишь одно из направлений работы. Медицина должна идти именно в территории, быть ближе к людям, поэтому сегодняшнее событие стало одним из элементов нашей долговременной стратегии. Всего до 2025 года для укрепления первичного звена нашего краевого здравоохранения будет направлена очень серьезная сумма – более 30 млрд рублей», – отметил Александр Усс.

За предстоящие три года в территориях спроектируют и построят более ста объектов социальной инфраструктуры – это будут школы, детские сады, учреждения спорта и культуры. В ближайшую пятилетку предстоит модернизация первичного звена медицинской помощи. Это значит, что специалисты на местах смогут оказывать полный спектр медицинских услуг, использовать современное оборудование и скоростной интернет.

Глава Канского района Александр Заруцкий, куда поступили две новые машины для медицинского персонала и шесть школьных автобусов, сообщил, что теперь врачи смогут выезжать в деревни и села, а школьников будут возить к месту учебы и обратно.

«Большое спасибо Александру Викторовичу за возможность обновления автопарка. За три года наш район практически на 70% сменил устаревшие школьные автобусы на новые. Протяженность нашей территории очень большая, есть много гравийных дорог. Поэтому эти теплые, комфортабельные, безопасные машины нам очень нужны», – цитирует пресс-служба краевого правительства Александра Заруцкого.

На Таймыр отправили УАЗ «Патриот» для межрайонной больницы. Глава Таймыра Евгений Вершинин также выразил благодарность краевым властям.

«Хотелось бы выразить благодарность губернатору, правительству края, министерству здравоохранения за инициативу в части выделения автомобиля скорой медицинской помощи для Таймырской межрайонной больницы. Необходимость в этом автомобиле есть. Мы его в ближайшее время введем в эксплуатацию. Есть проблемы с доставкой. Мы заключили договор ответственного хранения, до мая она останется в Красноярске. С начала навигации первым пароходом мы обязательно этот автомобиль доставим, и он будет помогать благородному делу в миссии спасения людей».

Добавим, что главной целью инициативы губернатора в части выделения территориям края новой автотехники было повысить доступность медицинской помощи для жителей, а также среднего образования для детей в сельских территориях.