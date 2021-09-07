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Женщины с ребёнком украли из «Детского мира» в ТЦ «Зелёный» полную тележку игрушек

Женщины с ребёнком украли из «Детского мира» в ТЦ «Зелёный» полную тележку игрушек

По примерным подсчётам, ущерб составил около 25-30 тысяч. Сейчас в магазине проверяют весь товар, поэтому сумма может увеличиться. Сообщается, что охраны в этом магазине нет.

Сотрудники уже написали заявление в полицию. Проверка по делу уже ведётся.

По примерным подсчетам, ущерб составил около 25-30 тысяч, но сумма может увеличиться, сейчас проверяется весь товар. Охраны в этом магазине нет.

Фото: © Владимир Вяткин / РИА Новости

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