Рынок "Южный" пригрозил закрыть начальник ГУ МВД Красноярского края

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий провёл выездное совещание с руководителями краевой и городской полиции на рынке в Центральном районе. Там вновь произошел конфликт между работниками.

Полиция довела до работников рынка информацию о дальнейших мерах, которые будут приняты в связи с поведением отдельных лиц. В случае возникновения новых конфликтов, на рынке чаще будут проводиться рейды. Также решено подвергнуть проверке всех иностранных граждан на соблюдение требований миграционного законодательства.

Правоохранители добавили, что в случае повторения подобных инцидентов будут приняты самые жесткие меры, вплоть до ликвидации рынка.

Отметим, что поводом для выезда прямо на место происшествия стало продолжение конфликта, которые было в пятницу на рынке "Южный".

Фото: мвд.рф