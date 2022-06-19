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Рынок "Южный" пригрозил закрыть начальник ГУ МВД Красноярского края

Главная Происшествия
Красноярск
15:14 19 Июня 2022
происшествия, общество, красноярск, рынок, конфликты
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Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий провёл выездное совещание с руководителями краевой и городской полиции на рынке в Центральном районе. Там вновь произошел конфликт между работниками.

Полиция довела до работников рынка информацию о дальнейших мерах, которые будут приняты в связи с поведением отдельных лиц. В случае возникновения новых конфликтов, на рынке чаще будут проводиться рейды. Также решено подвергнуть проверке всех иностранных граждан на соблюдение требований миграционного законодательства. 

Правоохранители добавили, что в случае повторения подобных инцидентов будут приняты самые жесткие меры, вплоть до ликвидации рынка. 

Отметим, что поводом для выезда прямо на место происшествия стало продолжение конфликта, которые было в пятницу на рынке "Южный".

Фото: мвд.рф

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