В Красноярске задержали всех участников массовой драки на Южном рынке

Все участники конфликта на Южном рынке задержаны полицейскими при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром». Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Напомним, о том, что на территории одного из рынков Центрального района краевого центра на ул. Шахтеров произошла массовая драка, Sibnovosti.ru сообщали ранее.

В пресс-службе МВД подтвердили, что конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений между работниками рынка, которые от слов перешли к делу и устроили драку. Два человека получили травмы и обратились за помощью к врачам, им оказана медицинская помощь.

"Все участники конфликта доставлены в отдел полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. - Участники конфликта допрашиваются, возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Фото:©РИА Новости/Алексей Мальгавко