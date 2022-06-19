Александр Речицкий пригрозил закрыть рынок в Красноярске из-за возникающих конфликтов

Начальник полиции в Красноярском крае Александр Речицкий провёл выездное совещание со своими коллегами на рынке в Центральном районе, где произошла массовая драка. Там 19 июня снова произошел конфликт между работниками.

Полиция довела до сотрудников, работающих на рынке, информацию о дальнейших мерах, которые примут правоохранительные органы в связи с поведением отдельных лиц. В случае возникновения новых драк или других конфликтных ситуаций рынок могут закрыть. А пока на рынке начнут чаще проводиться рейды. Также решено подвергнуть проверке всех иностранных граждан на соблюдение требований миграционных законов.

Правоохранители добавили, что в случае повторения подобных инцидентов будут приняты самые жесткие меры, вплоть до ликвидации рынка.

Отметим, что поводом для выезда прямо на место происшествия стало продолжение конфликта, которые было в пятницу на рынке "Южный".

Фото: мвд.рф