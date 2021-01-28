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Кондуктор автобуса №88 пинками выгнала пассажирку без маски

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Красноярск
09:30 28 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Очередной конфликт разгорелся в общественном транспорте Красноярска по причине отсутствия маски у пассажира. На этот раз агрессором была женщина-кондуктор. Очевидцы сняли на видео, как в салон заходит пожилая пассажирка без маски. Прямо с порога кондуктор требует ее надеть респиратор, а получив отказ, пинает женщину, не давая пройти дальше. При этом сотрудница пассажирского предприятия выкрикивает оскорбления. Ситуация повторяется несколько раз, так как пассажирка пытается войти в автобус. В итоге пенсионерка срывает с куртки кондуктора меховой воротник и остается на улице.

По сообщениям очевидцев, все произошло в автобусе маршрута №88. Департаменту транспорта и перевозчику предстоит изучить видео, чтобы оценить действия сотрудника.

Напомним, что в общественном транспорте Красноярска пассажиры должны соблюдать масочный режим. Однако многие игнорируют это требования, что уже не раз становилось причиной скандалов, перераставших в драки.

Видео: "ЧП Красноярск"

 

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