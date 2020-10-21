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Задержан пассажир, ударивший женщину в общественном транспорте

Главная Происшествия
Красноярск
11:30 21 Октября 2020
конфликты, удар, полиция, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники полиции отдела №2 установили личность конфликтного пассажира, который вел себя агрессивно в общественном транспорте.

В результате проверки полицейские выяснили, что он отказался надеть медицинскую маску по просьбе женщины-кондуктора, после чего нанес ей побои перед тем, как выйти из автобуса.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В настоящее время гражданин задержан и в его отношении составлен административный протокол, решением мирового суда Октябрьского района ему назначен арест на 13 суток.

Фото: скриншот видео "7 канал"

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