Задержан пассажир, ударивший женщину в общественном транспорте

Сотрудники полиции отдела №2 установили личность конфликтного пассажира, который вел себя агрессивно в общественном транспорте.

В результате проверки полицейские выяснили, что он отказался надеть медицинскую маску по просьбе женщины-кондуктора, после чего нанес ей побои перед тем, как выйти из автобуса.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В настоящее время гражданин задержан и в его отношении составлен административный протокол, решением мирового суда Октябрьского района ему назначен арест на 13 суток.

Фото: скриншот видео "7 канал"