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В Красноярске задержаны участники драки в автобусе №50

Главная Происшествия
Красноярск
09:28 2 Ноября 2020
драка, маршрутки, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске полицейские задержали участников драки в автобусе №50. На прошлой неделе двое пассажиров отказались надеть защитные маски и оплатить проезд. На мужчину-кондуктора они набросились с кулаками, но получили жесткий отпор.

В ответ сотрудник транспортного предприятия ударил пассажиров по голове и в лицо, на остановке к драке подключился и водитель. Дебоширов высадили из автобуса, после чего маршрутка продолжила движение.

Кондуктор обратился с заявлением в полицию – агрессивных пассажиров задержали. Это молодые люди 29 и 30 лет. Во время поездки они были пьяны.

В отношении мужчин составлены административные протоколы по статье «Побои». Решением суда им могут быть назначены штрафы до 30 тысяч рублей или административные аресты до 15 суток.

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