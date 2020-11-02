В Красноярске задержаны участники драки в автобусе №50

В Красноярске полицейские задержали участников драки в автобусе №50. На прошлой неделе двое пассажиров отказались надеть защитные маски и оплатить проезд. На мужчину-кондуктора они набросились с кулаками, но получили жесткий отпор.

В ответ сотрудник транспортного предприятия ударил пассажиров по голове и в лицо, на остановке к драке подключился и водитель. Дебоширов высадили из автобуса, после чего маршрутка продолжила движение.

Кондуктор обратился с заявлением в полицию – агрессивных пассажиров задержали. Это молодые люди 29 и 30 лет. Во время поездки они были пьяны.

В отношении мужчин составлены административные протоколы по статье «Побои». Решением суда им могут быть назначены штрафы до 30 тысяч рублей или административные аресты до 15 суток.