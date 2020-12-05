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Пытавшегося поджечь полицейский отдел мужчину будут судить за терроризм

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Красноярск
18:21 5 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На задержанного мужчину, который ранним утром бросил «коктейль Молотова» в отдел полиции в селе Шалинское Манского района, завели уголовное дело по 205 статье УК РФ «Террористический акт». Об этом сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве.

"По сообщению источников из прокуратуры УФСБ России по Красноярскому краю сегодня возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) в отношении жителя села Шалинское. По предварительной информации, он с помощью коктейлей Молотова планировал совершить поджог здания правоохранительных органов. Сотрудники УФСБ выявили, что мужчина совершил правонарушение по мотивам ненависти к политическому режиму", - заявил источник.

Напомним, сегодня стало известно, что местный житель 1989 года рождения пытался поджечь отдел полиции. Огонь удалось оперативно ликвидировать, в происшествии никто не пострадал. Подозреваемый был задержан. На месте работали сотрудники краевого Главка, в том числе Александр Речицкий.

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