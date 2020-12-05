Житель Шалинского бросил «коктейль Молотова» в местный отдел полиции

В Манском районе в селе Шалинское местный житель пытался поджечь полицейский отдел, бросив в здание так называемый «коктейль Молотова».

Об этом рассказали в пресс-службе краевой полиции. Там сообщили, что ранее судимый мужчина бросил опасную бутылку в окно между пролетами этажей. Возгорание удалось быстро ликвидировать, в происшествии люди не пострадали, также удалось сберечь от огня документацию. Подозреваемого задержали по горячим следам.

На место происшествия выехал глава ГУ МВД по краю Александр Речицкий. Там работает оперативная группа из краевого управления.