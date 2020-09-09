За подготовку теракта школьника из Минусинского района отправили под арест

15-летнего подростка из Минусинского района отправили под арест за подготовку теракта в школе 1 сентября. Железнодорожный суд Красноярска оставил его под стражей до 3 ноября. Информацию журналистам подтвердили в Следкоме и краевом суде.

Напомним, жестоким планам школьника помешали сотрудники ФСБ. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел за подготовку теракта, по факту обучения террористической деятельности и незаконного изготовления взрывчатки.

«В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали журналистам в пресс-службе СК.

По версии следствия, весной 15-летний подросток решил совершить теракт в школе и изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств. Он собрал четыре бомбы и хранил их в нежилом строении.