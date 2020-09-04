В Красноярском крае предотвращен теракт в школе – СК РФ

В Красноярском крае предотвращен взрыв в школе, который намеревался совершить подросток, сообщили в Следственном комитете РФ.

Подросток задержан и уже признал свою вину, передает РИА Новости.

Подросток был задержан в Минусинском районе, ему 15 лет.

По данным следствия, весной он замыслил теракт, изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.

Ранее сегодня в ФБС сообщили о задержании 13 человек, которые готовили атаки в российских регионах, в том числе на учебные заведения.