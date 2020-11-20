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В Железногорске рекордный прирост по COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
12:22 20 Ноября 2020
железногорск, здоровье, вирус, эпидемия, заражение, выздоровление, роспотребнадзор, в красноярском крае, минздрав, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В администрации ЗАТО Железногорск сообщили, что прошедшие сутки в городе зарегистрировано 127 новых случаев заражения коронавирусом. Это превышает ежедневное среднее количество заболевших на территории краевого центра примерно в полтора раза.

За прошедшие сутки в закрытом городе выздоровели 143 пациента, на карантин под наблюдение врачей отправлены 175 человек, еще 114 горожан вышли из домашней изоляции.

Всего с начала мировой пандемии в Железногорске зафиксировано 2 880 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 1 939 человек полностью выздоровели. За весь период наблюдения на карантин отправились 9 173 железногорца, а вышли – 8 711.   

Ранее стало известно, что глава города Игорь Куксин заразился COVID-19 и проходит лечение в домашних условиях.

Напомним, ЗАТО Железногорск, как и Зеленогорск, не входят в общую краевую статистику, предоставляемую региональным управлением Роспотребнадзора и оперативным штабом, так как являются городами федерального подчинения и отчитываются в Москву напрямую.

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