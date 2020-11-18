Глава Железногорска Игорь Куксин заболел COVID-19

Мэр Железногорска Игорь Куксин вышел на больничный в связи с тем, что заразился коронавирусом. Информацию об этом сообщили в пресс-службе администрации ЗАТО.

Временно исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель Куксина по вопросам ЖКХ – Алексей Сергейкин.

В администрации подчеркнули, что градоначальник работает на дому и дистанционно курирует ключевые и важнейшие вопросы работы.

Напомним, за прошедшие сутки в ЗАТО Железногорск было зафиксировано 83 новых случая заболевания COVID-19, а с начала старта мировой пандемии коронавируса в городе зафиксировано 2 665 случаев заражения.

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