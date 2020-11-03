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С сегодняшнего дня временно прекращается предоставление платных услуг в муниципальных спортшколах

Главная Здоровье
Красноярск
13:00 3 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С 3 ноября в краевом центре в муниципальных спортивных школах будут временно недоступны некоторые платные услуги. Данное решение принято на основании изменения губернаторского указа о противодействии распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом, платные услуги перестанут оказывать 16 муниципальных учреждений спорта – спортивные секции и бассейны, но бесплатные секции продолжат свою работу с соблюдением всех мер профилактики COVID-19.

В мэрии отметили, что ограничительные меры распространяются только на муниципальные и региональные спортивные объекты. Частные и федеральные сооружения будут работать в прежнем режиме.  

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