С сегодняшнего дня временно прекращается предоставление платных услуг в муниципальных спортшколах

С 3 ноября в краевом центре в муниципальных спортивных школах будут временно недоступны некоторые платные услуги. Данное решение принято на основании изменения губернаторского указа о противодействии распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом, платные услуги перестанут оказывать 16 муниципальных учреждений спорта – спортивные секции и бассейны, но бесплатные секции продолжат свою работу с соблюдением всех мер профилактики COVID-19.

В мэрии отметили, что ограничительные меры распространяются только на муниципальные и региональные спортивные объекты. Частные и федеральные сооружения будут работать в прежнем режиме.