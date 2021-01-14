В Красноярском крае резко выросло количество банкротов

Сотрудники федерального агентства "Юридического бюро №1" привели статистику по количеству граждан, которые объявили себя банкротами в прошлом году. Исследование проводилось по большинству российских регионов. Так, по Сибирскому федеральному округу Красноярский край занял 4 место по числу объявленных банкротов, таких было начитано 1 300 человек, вместе с тем наш регион находится на первом месте по приросту. Так, количество банкротов выросло на 70% по сравнению с 2019 годом.

По словам генерального директора юридической компании, в прошлом году значительно изменился среднестатистический облик банкротов. Ранее таковыми себя объявляли сотрудники финансовой сферы, то в 2020 году банкротились граждане и юрлица, которые работали в сферах, пострадавших от пандемии – туризм, общепит, индивидуальные предприниматели, гостиничный бизнес, услуги салонов красоты.

Напомним, в прошлом году Sibnovosti.ru брали интервью у юриста компании "Баланс" о процессе банкротства и его последствиях.