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В Красноярском крае резко выросло количество банкротов

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Красноярск
11:52 14 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники федерального агентства "Юридического бюро №1" привели статистику по количеству граждан, которые объявили себя банкротами в прошлом году. Исследование проводилось по большинству российских регионов. Так, по Сибирскому федеральному округу Красноярский край занял 4 место по числу объявленных банкротов, таких было начитано 1 300 человек, вместе с тем наш регион находится на первом месте по приросту. Так, количество банкротов выросло на 70% по сравнению с 2019 годом.

По словам генерального директора юридической компании, в прошлом году значительно изменился среднестатистический облик банкротов. Ранее таковыми себя объявляли сотрудники финансовой сферы, то в 2020 году банкротились граждане и юрлица, которые работали в сферах, пострадавших от пандемии – туризм, общепит, индивидуальные предприниматели, гостиничный бизнес, услуги салонов красоты.  

Напомним, в прошлом году Sibnovosti.ru брали интервью у юриста компании "Баланс" о процессе банкротства и его последствиях.

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