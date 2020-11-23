Данил Русанов: «Банкротство – это не клеймо»

Осень 2020 года установила рекорд по банкротству физических лиц в России. Если раньше эту процедуру воспринимали как «черную метку», то теперь – как спасение. Начальник юридического отдела красноярской юридической компании «Баланс» Данил Русанов рассказал Sibnovosti.ru о причинах такого интереса и последствиях.

- Существенный рост исков о банкротстве физлиц осенью этого года. В чем причина? Пандемия или услуга стала востребована?

- Данная процедура была популярна и в прошлом году. В этом году, действительно, произошла пандемия. С марта люди начали делать большее количество первых шагов к данной процедуре. Они не просто интересуются, а стали обращаться к ней. Пандемия, сокращение ставок на работах, в ряде случаев увольнение. Мы свою статистику смотрим: 90% обратившихся идут из-за ковида.

- Что такое банкротство? С одной стороны, страшное слово. Что оно несет и для чего нужно? Этой штуке лет пять всего…

- Банкротство или финансовая несостоятельность – это процедура, которая предусмотрена федеральным законодательством и позволяет при соблюдении некоторых условия избавиться от долгов и начать жизнь с чистого листа. Если говорить простым языком, это некий второй шанс человеку, который позволяет выйти из долговой кабалы. Для этих целей процедура и вводилась. Но вводилась она с учетом интересов не только должников, но и кредиторов. Про должника-то все понятно – он попал в долговую яму и не знает, как справиться. Эта процедура для него выход. Для кредитора данная процедура позволяет хотя бы какой-то свой интерес удовлетворить. Если были выданы денежные средства в рамках кредитного договора, то какую-то сумму банк же должен получить.

- Если пример банк-заемщик. У меня 500 тысяч кредитов и за душой ни гроша: машины нет, квартиры нет. Насколько это этично: я подаю на банкротство, а банк лишается полумиллиона рублей?

- Морально-этические соображения - спорные категории в данном случае. Когда человек берет на себя кредитные обязательства, по сути, в ставку кредитования закладываются эти риски. Со стороны должника я бы не судил данными категориями. Действительно, человек не знал до нового года ни о какой пандемии, что будет такой урон экономике.

- У меня есть пример, когда бывший депутат Заксобрания, владелец крупного предприятия просто взял и обанкротился. Хотя всем понятно, что деньги у него есть. Такие случаи часто бывают?

- Скорее это исключение из правил, когда человек с имуществом и именем приходит на процедуру банкротства. В основном - это люди с небольшим достатком или полным его отсутствием, без имущества. 95% случаев – у них ничего нет кроме квартиры, а зачастую и ее арендуют. Ту ситуацию, которую вы обрисовали, этот человек, если он обладает движимым или недвижимым имуществом, на него будет обращено взыскание в рамках процедуры.

- Это, если он не успел на жену переписать все…

- Здесь тяжело оперировать такими понятиями, потому что данной процедурой уже после подачи заявления занимается финансовый управляющий, который обладает рядом возможностей по оспариванию определенных сделок. Если это брачный договор или договор купли-продажи, он будет оспорен в рамках процедуры. Сейчас законодательство о банкротстве позволяет собирать все имущество и не позволяет недобросовестным гражданам уводить свое имущество.

- О последствиях. Если человек признает себя банкротом, что будет? Ходили страшилки, что на работу не устроишься, заграницу не полетишь, кредит не возьмешь...

- Вы все верно обрисовали, мифов о процедуре банкротства очень много. На самом деле закон о несостоятельности и банкротстве предусматривает всего три последствия: вы не можете обратиться к повторному банкротству в течение пяти лет; в течение пяти лет вы должны сообщать о своем банкротстве при оформлении кредитов – но это больше формальность; на протяжении трех лет вы не можете быть учредителем общества с ограниченной ответственностью и занимать должности в органах управления хозяйственных обществ. Все остальное мифы и страхи.

- Насколько публичен статус банкрота? Например, просит у меня старый знакомый в долг, я могу проверить его банкротство?

- Есть единый федеральный реестр о банкротстве. Я всегда говорю клиентам, что банкрот – это не клеймо. Никто тыкать не должен и не делает этого. Это реальная возможность для человека, который не рассчитал свои силы, выйти из этой ситуации. По практике, после банкротства банки даже охотнее дают кредиты в рамках небольших сумм, так как чувствуют, что у человека жизнь началась с чистого листа, обнулилась кредитная история.

- Есть механизм не обращаться в специализированную фирму, а сделать все самостоятельно….

- Есть процедура банкротства через МФЦ. Она была введена лишь с 1 сентября. Сложность данной процедуры в том, что под нее подходит очень мало людей. При признании себя банкротом через МФЦ нет обязательных платежей, которые есть в общем порядке. Чтобы вы подходили под эту процедуру, задолженность должна быть до 500 тысяч, а судебный пристав должен прекратить исполнительное производство в отношении вас по конкретному пункту закона об исполнительном производстве в связи с отсутствием у вас имущества. Если у людей есть доход или какое-то имущество, даже квартира, приставы не идут на этот шаг. Данная процедура практически не работает на данный момент.

- То есть, если есть зарплата 10 тысяч рублей и 5 тысяч в месяц списывают приставы, то в МФЦ обратиться нельзя?

- На прожиточный минимум по закону должны оставлять. Приставы не прекращают исполнительное производство по 46-ой статье, если есть какой-то доход. Если получите документ от пристава, то тогда будет подходить. Но это исключение из правил.

- Обрисуйте средний портрет человека, который пришел банкротиться.

- Гендерного разделения нет. Возраст – после марта всплеск молодых людей. Приходят лица не старше 35 лет. Среднестатистический портрет: мужчина или женщина старше 45 лет, у которых определенные трудности либо связанные с бизнесом – например, сфера услуг стала менее востребована. Либо это человек, у которого было несколько потребительских кредитов, а он стал обращаться в микрофинансовые организации, чтобы гасить кредитные долги.

- Сколько стоит такая услуг? Человек приходит банкротиться, значит у него нет денег, а тут надо заплатить…

- Процедура стоит денег. Законодательство предусматривает определенные обязательные платежи и платежи эти значительные. Вообще процедура в среднем по Красноярскому краю под ключ обходится от 120 до космических 180 тысяч рублей. Например, клиент может иметь, как у меня было в практике, 47 кредиторов и как минимум это большие почтовые расходы, по уведомлению и составлению реестра, по публикации в обязательных газетах – они возрастут в разы. В среднем 140-150 тысяч цена по Красноярскому краю. Откуда деньги найти? Вот новый маркер – если юридическая фирма предлагает взять кредит на банкротство – это аферисты. Грамотные фирмы предлагают рассрочку беспроцентную, без неустоек. Это позволяет растянуть все платежи на всю процедуру и подобрать такую сумму, которая может быть по карману клиенту.

- Что, если вы занимаетесь клиентом, а он перестает платить по этой рассрочке. А вы половину работы проделали…

- Если юридическая фирма оказала ряд услуг, была проделана работа, а клиент отказался от выполнения, то сумма возвращается исходя из фактических затрат, которые понесла фирма. Я как юрист юридической кампании «Баланс» объясняю. Все расходы, которые мы фактически понесли относительно финансового управляющего, государственной пошлины и так далее, они остаются у нас, а все, что сверху, если услуга до конца не была оказана, возвращается.

- Есть ли у вас душевная история, связанная с банкротством?

- Сразу приходит на ум история: обращался дедушка, которому 86 лет, он приходил к одной юридической фирме – они оказались мошенниками, вяли с него деньги, процедуру, по сути, не начали. У него была болезнь Паркинсона. Наша компания решила, что мы полностью бесплатно проведем эту процедуру. Где можем, нужно помогать, тем более пенсионеру. Полностью проводим эту процедуру дистанционно, потому что клиент не может передвигаться. Она еще не завершена, но надеюсь, что все будет хорошо. В свое время у него был кредит, который был погашен, но пени и штрафы он не уплатил, о которых он не знал. Судебные приставы взыскивали около 50% его пенсии. У него пенсия 20 тысяч рублей с учетом инвалидности и 10 тысяч у него забирали. На жизнь ничего не оставалось. Уверен, доведем это дело до конца!