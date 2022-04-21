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В ОНФ обсудили ход мусорной реформы

Главная Экология
Красноярск
16:45 21 Апреля 2022
мусор, реформа, экология, обсуждение
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Региональное отделение Общественного народного фронта на своей тематической площадке «Экология» провело круглый стол по вопросам мусорной реформы. Во встрече приняли участие представители администрации Красноярска, полигона «Автоспецбаза», региональных операторов по вывозу ТКО и природоохранной прокуратуры, а также председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС Заксобрания края Алексей Кулеш.

Среди обсуждавшихся вопросов были и порядком наболевшие. Например, острая нехватка полигонов и отсутствие мусороперерабатывающих комплексов.

По словам сопредседателя регионального штаба Народного фронта в Красноярском крае Марины Якубенко, сейчас у миллионного Красноярска и близлежащих районов края есть всего один полигон для ТКО, и его мощности не безграничны. Более того, руководство «Автоспецбазы», которой принадлежит объект, давно заявляет о необходимости его реконструкции.

«При таком положении дел с учетом отсутствия мусороперерабатывающих предприятий и инфраструктуры для вывоза промышленных и строительных отходов город очень скоро столкнется с проблемой захламления близлежащих территорий», – сказала Марина Якубенко.

Острота ситуации нарастает как снежный ком. По статистике, каждый человек «производит» в сутки более килограмма отходов, а это значит, что ежедневно только объем ТКО в Красноярске составляет более тысячи тонн. Очевидно, что городу необходим новый полигон. Участники круглого стола сошлись во мнении, что сдвинуть этот вопрос с мертвой точки можно лишь совместными усилиями правительства края и муниципалитетов.

Эту позицию поддержал и директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий Кузнецов. Однако он отметил, что строительство современного мусоросортировочного комплекса могло бы значительно снизить нагрузку на единственный действующий полигон.

«Недавно я побывал на полигоне «Автоспецбазы» и могу сказать, что при надлежащем отношении и поддержке он сможет функционировать еще какое-то время. Но как бы его ни «реанимировали», рано или поздно придется возвращаться к вопросу строительства новых полигонов. Хотя при наличии сортировочных комплексов мы смогли бы значительно снизить объемы отходов, которые попадают на этот объект. Однако концессионная инициатива, с которой наши акционеры обратились два года назад в правительство Красноярского края, до сих пор не согласована».

Директор КРК пояснил: инвесторы уже купили земельный участок и предлагают построить современный мусоросортировочный комплекс, который позволит максимально снизить нагрузку на полигоны, а в идеале, со временем, и вовсе от них отказаться. При этом запланировано строительство не только сортировочных мощностей, но и – уже вне концессии – экотехнопарка с сопутствующими предприятиями по переработке отдельных фракций и производству востребованных потребителями товаров.

«Я надеюсь, что мы в ближайшее время все же увидим какой-то результат этих затянувшихся переговоров. Но в этом потребуется и помощь общественников, ваша помощь. Если даже действующий полигон удачно реконструируют, на мой взгляд, эти деньги будут потрачены не так эффективно, как если бы они были вложены в создание современной системы переработки», – сказал Дмитрий Кузнецов.

Подняли на встрече и другие важные вопросы. Например, нежелание глав районов создавать на селе цивилизованные контейнерные площадки и большое количество неучтенных мест накопления в самом Красноярске. Вернуться к детальному рассмотрению этих тем КРК и ОНФ решили на следующем круглом столе.

Фото: КРК

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