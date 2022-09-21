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В Минусинске открыли возрожденный Дом Вильнера

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Красноярск
09:03 21 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, благоустройство, история, реконструкция, студенты
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В Красноярском крае продолжают активно готовиться к 200-летию Минусинска. 


Возрожденный Дом Вильнера – это один из самых долгожданных результатов масштабной реставрации, которая приурочена к юбилею города.

Как пишет губернатор Красноярского края к 90-м годам историческая постройка изрядно обветшала и почти четверть века была заброшена. Здание не раз пытались вернуть к жизни, но до ума дело довели только сейчас.

– Наконец-то наш сибирский «Зимний дворец» предстал во всем великолепии перед нами, – пишет губернатор края.

В здании теперь располагается Минусинский колледж культуры и искусства. У ребят уже начался учебный год и это лучший подарок к 75-летию СУЗа. Студенты должны наполнить здание энергией молодости и творчества.

В Минусинске открыли возрожденный Дом Вильнера

Ранее sibnovosti.ru писали об изъятии у жителя Минусинска более двух килограммов наркотиков.

Фото: Иван Тепляшин

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