У жителя Минусинска изъяли более двух килограммов наркотиков

В Минусинске сотрудники полиции изъяли у мужчины более 2,3 кг марихуаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Вещества были обнаружены по месту жительства 39-летнего минусинца. Часть наркотиков он хранил в садовой тачке, а другую – в ограде, прикрыв садовым инструментом.

По словам мужчины, наркотические средства он хранил для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, максимальное наказание по статье до 10 лет лишения свободы.

Фото: 24.мвд.рф