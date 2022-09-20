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У жителя Минусинска изъяли более двух килограммов наркотиков

Главная Общество
Красноярск
19:32 20 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, наркотики
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В Минусинске сотрудники полиции изъяли у мужчины более 2,3 кг марихуаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Вещества были обнаружены по месту жительства 39-летнего минусинца. Часть наркотиков он хранил в садовой тачке, а другую – в ограде, прикрыв садовым инструментом.

По словам мужчины, наркотические средства он хранил для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, максимальное наказание по статье до 10 лет лишения свободы.

Фото: 24.мвд.рф 

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