Музыкант из Красноярска стал участником проекта «Академия звука»

Завершен первый этап приема конкурсных заявок на участие в проекте «Академия Звука». Жюри определило 40 музыкантов, которые пройдут обучение в музыкальных лагерях Нижнего Новгорода и Новосибирска под наставничеством популярных артистов - Мальбэк и Сюзанны. Музыкант из Красноярска, Смахтин Даниил, также прошел отбор в проект. Ознакомиться с его заявкой вы сможете по ссылке.

Работа в образовательных лагерях началась 23 октября и продлится до 8 ноября. На протяжении двух недель отобранные участники будут изучать вокальное мастерство, продюсирование композиций, хореографию, игру на музыкальных инструментах, историю музыки, музыкальный менеджмент, авторское право, саунд-дизайн.

Общее количество заявок на возможность пройти бесплатное обучение и стать финалистом проекта превысило 16 тысяч, из них в экспертный кастинг было отобрано более одной тысячи начинающих музыкантов. Абсолютными лидерами по числу желающих стать участниками стали Москва (256 заявок) и Санкт-Петербург (92 заявки). Кроме них в десятке самых активных городов оказались Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Омск, Тюмень, Челябинск и Красноярск.

В итоговом голосовании средний конкурс составил 25 человек на одно место. Возможность пройти обучение у звездных наставников получили 40 лучших, по мнению экспертного жюри, претендентов из Москвы, Пензы, Астрахани, Казани, Самары, Липецка, Санкт-Петербурга, Калуги, Серпухова, Оренбурга, Воронежа, Калининграда, Новороссийска, Рязани, Кирова, Красноярска и Нижнего Новгорода. Полный список исполнителей, которые отправятся на обучение, опубликован в официальной группе проекта «Вконтакте».

«У экспертного состава большой и разнообразный музыкальный опыт, поэтому интересных ребят нам было слышно сразу. В первичном отборе мы не ограничивались видеозаявкой, изучали личные страницы конкурсантов, их сообщества, как они их ведут и тд., чтобы составить полную картину о возможном будущем артисте и понять, насколько ей или ему пойдёт на пользу наш музыкальный лагерь, и насколько нам самим будет интересно совместно работать. Готовые песни и клипы в заявках мы обходили стороной, так как в них слышно и видно не уровень артиста, а только уровень аудио- и видеопродакшена», - делится своим мнением Ник Онищук, музыкальный и вокальный продюсер, преподаватель музыкального лагеря в Новосибирске.

Часть образовательного контента будет доступна онлайн. Лекции экспертов музыкальной индустрии – Павла Артемьева (лидер группы Artemiev), Андриана Мельникова (генеральный продюсер лейбла ТНТ MUSIC), Марии Теряевой (композитор электронной музыки), Дмитрия Устинова (продюсер, композитор, пианист) и других преподавателей – будут транслироваться в официальной группе проекта ВКонтакте, где также можно будет следить за расписанием уроков и музыкальной судьбой участников.

«Проекты Роскультцентра и в частности «Академия звука» направлены на то, чтобы сделать профобразование доступным, - рассказывает Марина Абрамова, директор Роскультцентра. - Мы создаем обучающие интенсивы, участие в которых помогает молодому поколению получать новые знания о способах собственного продвижения, учит навыкам самопозицонирования, параллельно участники общаются, устанавливают перекрестные связи, тем самым формируя современные креативные кластеры. Мы также стремимся уходить от «централизации» в своих проектах – их участником может стать житель любого региона, а их проведение, будь то финал или основная часть, не ограничивается географией одного города. Это помогает развивать инфраструктуру креативных индустрий в регионах и создавать интересные творческие коллаборации между ними».

По окончании работы музыкальных лагерей звездные наставники выберут 20 наиболее талантливых учеников для участия в финальном концерте в Санкт-Петербурге, где в ходе голосования жюри определятся 10 победителей проекта «Академии звука», которые смогут заключить контракт с международным музыкальным дистрибьютором на выпуск и продвижение записанного в ходе конкурса авторского трека. Кроме того, в рамках специальной номинации телеканал ТНТ MUSIC и одноименный лейбл выберут своего победителя, которому будет предложено заключить контракт на съемку клипа на трек начинающего артиста с возможностью дальнейшего продвижения ролика.