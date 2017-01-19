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Пострадавшая от петарды в Красноярске собака полностью выздоровела

Главная Общество
Красноярск
13:45 19 Января 2017
красноярск, волонтеры, животные, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Пострадавшая от взрыва петарды собака полностью выздоровела. Об этом сообщает телеканал «Центр Красноярск» со ссылкой на волонтеров.

Врачам удалось восстановить челюсть и сохранить большую часть зубов. Волонтеры отдельно поблагодарили хирурга, который занимался операцией.

Напомним, инцидент произошел 28 декабря. Неизвестные взорвали петарду прямо в пасти бездомного пса. После операции челюсть удалось спасти, однако собаке предстояло болезненное лечение. Помимо раздробленных костей, взрывом также повредило язык, нёбо и другие мягкие ткани в пасти.

Красноярцы за несколько дней собрали необходимую сумму для полного восстановления собаки. На счета волонтеров поступило 150 тыс. рублей.

Сейчас зоозащитники ищут псу новых хозяев. По словам активистов, собака «чувствует себя прекрасно».

Фото: «Центр Красноярск»

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