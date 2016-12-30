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Сибирское агентство новостей
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В Красноярске живодеры взорвали петарду в пасти собаки

Главная Происшествия
Красноярск
11:21 30 Декабря 2016
взрыв, животные, красноярск, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские живодеры серьезно покалечили собаку, взорвав в ее пасти петарду. Псу удалось выжить, однако он получил серьезные травмы. Информация появилась 29 декабря в группе волонтеров «ВКонтакте».

Инцидент произошел 28 декабря на ул. Ключевской в Свердловском районе. По словам активистов, за бездомной собакой присматривала одна из местных жительниц. В тот день женщина зашла домой с ребенком, когда услышала хлопок и визг животного. Выбежав на улицу, она увидела окровавленного пса с раздробленной челюстью.

Животное сразу доставили к ветеринарам, где ему поставили уколы и зафиксировали челюсть. Через день пса прооперировали, закрепив обломки костей скобами. Операция прошла успешно.

Сейчас собака находится под присмотром ветеринаров. Врачи говорят, что челюсть удалось спасти, однако псу предстоит долгое и болезненное лечение. Помимо раздробленных костей, взрывом также повредило язык, нёбо и другие мягкие ткани в пасти.

Активисты считают, что такой поступок могли совершить дети или подростки. Данные выводы делаются из опыта работы: по словам волонтеров, взрослый человек может только ударить животное, не прибегая к варварским методам. Сейчас любители животных собирают деньги на лечение пострадавшей собаки и занимаются поисками живодеров.

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