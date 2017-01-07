7 января
Красноярск
погода -23 °C
курсы валют
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Красноярцы собрали 150 тысяч на лечение покалеченного петардой пса

Главная Общество
Красноярск
11:03 7 Января 2017
помощь, животные, волонтеры, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцы за несколько дней собрали необходимую сумму для полного восстановления собаки, пострадавшей от взрыва петарды. Напомним, инцидент произошел 28 декабря.

По данным волонтеров, на их счета поступило 150 тыс. рублей. Этих денег хватит, чтобы оплатить дальнейшее лечение пса. Сейчас сбор средств закрыт.

«Операция прошла хорошо! Заживает все отлично! Удалили некоторые зубки, но оставили те, которые жизненно необходимы ему! Сняли аппарат, чтобы посмотреть, как все заживает», — написали любители животных в соцсетях.

Напомним, неизвестные взорвали петарду прямо в пасти бездомного пса. После операции челюсть удалось спасти, однако собаке предстоит долгое и болезненное лечение. Помимо раздробленных костей, взрывом также повредило язык, нёбо и другие мягкие ткани в пасти.

Встречайте Графа!)) Мальчик родился под счастливой Звездой)) операция прошла хорошо! Заживает все отлично!)) удалили некоторые зубки(( но оставили те,которые жизненно необходимы ему! Сняли аппарат,чтобы посмотреть как все заживает! Он очень стойкий мальчик!)) сегодня будут пробовать давать влажные корм,посмотреть сможет или нет сам кушать. Он передает вам всем Большой привет!!!) И поздравляет с Новым Годом!!))) На графа собрано 150000!!! Сбор закрыт,этих денег достаточно на его полное восстановление!) Низкий Вам всем поклон!!! И самое главное...Граф не потерял веру в людей...он по прежнему веляет хвостом и просит,чтобы его гладили!!! Вот такое собачье сердце...не знают они злости! Нет в них мести...есть только непонимание За что?! И безграничная любовь к человеку...кауим бы суотом этот человек не был... Я очень хочу,чтобы он скорее поправился и нашёл свою семью! А тем,кто с ним так сделал,я желаю в Новом году того же,только в 100 раз больнее и сильнее!!!#графкрасноярск

Фото опубликовано naddiiay_help_animals_krsk (@naddiiay_help)

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Железногорске перегородившую подъезд к «мусорке» иномарку забросали мусором

В Железногорске перегородившую подъезд к «мусорке» иномарку забросали мусором

6 Января 2017 г.
Некоторые участники дискуссии поддержали такой способ наказания
Новости Красноярска: Синоптики прогнозируют значительное похолодание в Красноярске

Синоптики прогнозируют значительное похолодание в Красноярске

6 Января 2017 г.
Столбик термометра опустится до −21°С
Новости Красноярска: Перинатальный центр в Норильске планируют достроить до конца года

Перинатальный центр в Норильске планируют достроить до конца года

6 Января 2017 г.
Объект должны были сдать в эксплуатацию 1 декабря 2016 года
Новости Красноярска: В Рождественскую ночь от храмов запускают бесплатные автобусы

В Рождественскую ночь от храмов запускают бесплатные автобусы

6 Января 2017 г.
Маршрутки будут отходить от Храма Рождества Христова и Свято-Успенского мужского монастыря
Новости Красноярска: В МЧС подвели итоги первых праздничных дней нового года

В МЧС подвели итоги первых праздничных дней нового года

5 Января 2017 г.
На пожарах погиб 1 человек и еще трое получили травмы
Новости Красноярска: Красноярская компания проиграла в суде справочнику 2ГИС

Красноярская компания проиграла в суде справочнику 2ГИС

5 Января 2017 г.
Бизнесмены возмутились негативными отзывами на Flamp
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Снимок красноярской елки из игрушек попал в западные СМИ

Снимок красноярской елки из игрушек попал в западные СМИ

5 Января 2017 г.
Фото было опубликовано на страницах газеты Welt в Германии
Новости Красноярска: Спасатели предупредили красноярцев о сильном ветре и гололедице

Спасатели предупредили красноярцев о сильном ветре и гололедице

3 Января 2017 г.
Неблагоприятная погода сохранится в городе 2 и 3 января
Новости Красноярска: На трассе в Красноярском крае перевернулись два лесовоза

На трассе в Красноярском крае перевернулись два лесовоза

5 Января 2017 г.
Инцидент произошел днем 4 января в Емельяновском районе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.