Красноярцы собрали 150 тысяч на лечение покалеченного петардой пса

Красноярцы за несколько дней собрали необходимую сумму для полного восстановления собаки, пострадавшей от взрыва петарды. Напомним, инцидент произошел 28 декабря.
По данным волонтеров, на их счета поступило 150 тыс. рублей. Этих денег хватит, чтобы оплатить дальнейшее лечение пса. Сейчас сбор средств закрыт.
«Операция прошла хорошо! Заживает все отлично! Удалили некоторые зубки, но оставили те, которые жизненно необходимы ему! Сняли аппарат, чтобы посмотреть, как все заживает», — написали любители животных в соцсетях.
Напомним, неизвестные взорвали петарду прямо в пасти бездомного пса. После операции челюсть удалось спасти, однако собаке предстоит долгое и болезненное лечение. Помимо раздробленных костей, взрывом также повредило язык, нёбо и другие мягкие ткани в пасти.
Встречайте Графа!)) Мальчик родился под счастливой Звездой)) операция прошла хорошо! Заживает все отлично!)) удалили некоторые зубки(( но оставили те,которые жизненно необходимы ему! Сняли аппарат,чтобы посмотреть как все заживает! Он очень стойкий мальчик!)) сегодня будут пробовать давать влажные корм,посмотреть сможет или нет сам кушать. Он передает вам всем Большой привет!!!) И поздравляет с Новым Годом!!))) На графа собрано 150000!!! Сбор закрыт,этих денег достаточно на его полное восстановление!) Низкий Вам всем поклон!!! И самое главное...Граф не потерял веру в людей...он по прежнему веляет хвостом и просит,чтобы его гладили!!! Вот такое собачье сердце...не знают они злости! Нет в них мести...есть только непонимание За что?! И безграничная любовь к человеку...кауим бы суотом этот человек не был... Я очень хочу,чтобы он скорее поправился и нашёл свою семью! А тем,кто с ним так сделал,я желаю в Новом году того же,только в 100 раз больнее и сильнее!!!#графкрасноярск