Красноярцы собрали 150 тысяч на лечение покалеченного петардой пса

Красноярцы за несколько дней собрали необходимую сумму для полного восстановления собаки, пострадавшей от взрыва петарды. Напомним, инцидент произошел 28 декабря.

По данным волонтеров, на их счета поступило 150 тыс. рублей. Этих денег хватит, чтобы оплатить дальнейшее лечение пса. Сейчас сбор средств закрыт.

«Операция прошла хорошо! Заживает все отлично! Удалили некоторые зубки, но оставили те, которые жизненно необходимы ему! Сняли аппарат, чтобы посмотреть, как все заживает», — написали любители животных в соцсетях.

Напомним, неизвестные взорвали петарду прямо в пасти бездомного пса. После операции челюсть удалось спасти, однако собаке предстоит долгое и болезненное лечение. Помимо раздробленных костей, взрывом также повредило язык, нёбо и другие мягкие ткани в пасти.