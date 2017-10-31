31 октября
Красноярск
погода -1 °C
курсы валют
57.87
 
€ 67.22
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Чистки в мэрии: уволен градостроитель Зуевский

Главная Политика
Красноярск
15:02 31 Октября 2017
красноярск, администрация, власть
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В администрации Красноярска продолжается обновление кадрового состава. Сегодня свою должность покинул руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский. Распоряжение об увольнении подписал глава города Сергей Еремин.

Как говорится в сообщении мэрии, Зуевский уволен «по собственному желанию». Исполнять обязанности начальника департамента будет замруководителя Галина Голубь.

Зуевский возглавил департамент в 2013 году после того, как Эдхам Акбулатов стал главой города и был членом команды прежнего мэра.

Это уже третье большое кадровое решение Еремина за последние два дня. Накануне в отставку ушел первый заместитель главы Красноярска Андрей Игнатенко. Глава Советского района Владислав Логинов напротив был назначен первым заместителем нового мэра.

 

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Краевые депутаты предложили ввести дополнительный выходной

Краевые депутаты предложили ввести дополнительный выходной

31 Октября 2017 г.
Народные избранники хотят сделать 1 июня нерабочим днем
Новости Красноярска: Владислава Логинова назначили первым заместителем главы Красноярска

Владислава Логинова назначили первым заместителем главы Красноярска

31 Октября 2017 г.
Чиновник вступил в должность 30 октября
Новости Красноярска: Красноярские СМИ отправили в отставку первого замглавы Красноярска

Красноярские СМИ отправили в отставку первого замглавы Красноярска

30 Октября 2017 г.
Андрей Игнатенко решил покинуть должность
Новости Красноярска: Краевые депутаты почувствуют единство

Краевые депутаты почувствуют единство

30 Октября 2017 г.
Народным избранникам со всего края дадут мастер-класс
Новости Красноярска: Депутаты Заксобрания не стали запрещать продажу алкоголя в жилых домах

Депутаты Заксобрания не стали запрещать продажу алкоголя в жилых домах

29 Октября 2017 г.
Против запрета выступила прокуратура
Новости Красноярска: Мэр Еремин выделил на подвиг 10 месяцев

Мэр Еремин выделил на подвиг 10 месяцев

27 Октября 2017 г.
Глава города провел первое масштабное совещание
Новости компаний
30/10
Лучший водитель «КрасКома» работает на вакуумной машине
25/10
Сбербанк предлагает избавиться от мелочи и получить приятный бонус
24/10
Внимание, архитекторы и дизайнеры! Конкурс идей для Буфф-сада
23/10
Школа управдомов «Жилфонда» перешла на новый формат
23/10
Пилотный электрофильтр ТЭЦ-1 будет высотой с 12-этажный дом
23/10
На комбинате «Волна» подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне—2017
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В краевом министерстве транспорта сменился руководитель

В краевом министерстве транспорта сменился руководитель

26 Октября 2017 г.
Место Сергея Еремина занял его заместитель Вадим Войцеховский
Новости Красноярска: Уголовное дело на экс-заместителя Александра Горового могут передать в Москву

Уголовное дело на экс-заместителя Александра Горового могут передать в Москву

26 Октября 2017 г.
Игоря Митрофанова подозревают в превышении должностных полномочий
Новости Красноярска: Житель Красноярского края выиграл в лотерею 1 млн рублей

Житель Красноярского края выиграл в лотерею 1 млн рублей

26 Октября 2017 г.
Счастливый билет стоил 600 рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.