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Красноярские СМИ отправили в отставку первого замглавы Красноярска

Главная Политика
Красноярск
14:21 30 Октября 2017
красноярск, администрация, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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По информации красноярских СМИ, первый заместитель главы Красноярска Андрей Игнатенко решил уйти в отставку. Как сообщают dela.ru, об этом он объявил сегодня на совещании в администрации. В пресс-службе мэрии информацию пока не подтверждают.

С 2009 года на протяжении трех лет Игнатенко работал руководителем аппарата правительства Красноярского края. С 2012 года - первый заместитель главы города.

Это второе кадровое изменение в красноярской мэрии. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что должность заместителя главы города займет руководитель Советского района Владислав Логинов.

 

 

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