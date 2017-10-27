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Владислава Логинова назначат первым замом главы Красноярска

Главная Политика
Красноярск
15:23 27 Октября 2017
политика, красноярск, мэр, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Действующего главу Советского района Владислава Логинова назначат первым заместителем мэра Красноярска Сергея Еремина. Сам Логинов уже согласился вступить в новую должность. Об этом он сообщил краевым СМИ. 

На посту заместителя Логинов будет заниматься вопросами благоустройства и уборки территорий. Здесь кстати окажется опыт, который чиновник получил во время руководства самым большим районом города. 

До официального назначения заместителями градоначальника до сих пор являются Андрей Игнатенко и Игорь Титенков. Последний еще руководит департаментом горхозяйства мэрии Красноярска. В связи с кадровыми перестановками чиновник потеряет статус первого зама, но останется руководителем департамента.  

О каких-то экстренных увольнениях глава Красноярска пока не говорил, заявив, что «досокращаться можно до того, что работать будет некому». При этом Еремин добавил, что главам районов придется решать много новых задач. 

Напомним, Владислав Логинов был соперником Сергея Еремина на выборах главы города. В финальном этапе конкурса чиновник отказался от участия в выборах, выразив поддержку Еремину. 

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