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Владислава Логинова назначили первым заместителем главы Красноярска

Главная Политика
Красноярск
08:46 31 Октября 2017
политика, красноярск, город, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Бывшего руководителя администрации Советского района официально назначили первым заместителем главы города Сергея Еремина. Об этом мэр объявил на селекторном совещании 30 октября. 

В новой должности Логинов будет координировать взаимодействие районных администраций, департаментов и управлений. 

«Он будет курировать блок вопросов, связанных с реальным сектором жизни города», — заявил Сергей Еремин. 

Владислав Логинов с 2012 по 2015 гг. занимал должность коммерческого директора «Асфальтобетонного завода». После был заместителем главы департамента горхозяйства мэрии Красноярска и замом главы департамента муниципального заказа. В 2016 году он вступил в должность руководителя администрации Свердловского района, а до 30 октября 2017 года был главой Советского района. Владислав Логинов был соперником Сергея Еремина на выборах главы города. В финальном этапе конкурса чиновник отказался от участия в выборах, выразив поддержку Еремину. 

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