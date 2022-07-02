На египетском курорте Хургада туристка погибла из-за напавшей на неё акулы

На египетском курорте Хургада из-за нападения акулы погибла пожилая туристка из Австрии. Женщина скончалась от кровопотери - акула откусила ей руку и ногу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

Сразу после трагедии в районе Сахль Хашиш до бухты Макади Бей запретили рыбалку, купание, дайвинг и снорклинг.

Ранее -- в 2017 году -- МИД России сообщал об активности агрессивных белых акул на этом курорте. Тогда пострадал один человек. В последние годы в Хургаде не было зафиксировано случаев нападения акул на людей.

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