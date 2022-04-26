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Ирбитский мотоциклетный завод остается в России

Главная В мире
Красноярск
22:13 26 Апреля 2022
экономика, общество, в россии, в мире, мотоциклы, санкции
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Ирбитский мотоциклетный завод, который делает мотоциклы "Урал", продолжит выпуск техники в Российской Федерации. 

По информации пресс-службы завода, в Казахстане откроют предприятие по сборке для стран, в которые невозможна поставка техники из России. Данную информацию также сообщили в мэрии Ирбита.

Напомним, что ранее появилась информация о переносе производства мотоциклов компании Ural Motorcycles в Казахстан из России. Данное решение связывали с недостатком комплектующих и запретом техники из России. В том числе, ввоз тяжелых вездеходных мотоциклов с коляской. Их часто закупают в западных странах и США.

Фото: uralmoto.ru

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