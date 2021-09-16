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Туристический чартер в космос: компания Илона Маска отправила в полет гражданский экипаж

Главная В мире
Красноярск
09:11 16 Сентября 2021
туристы, космос, запуск, корабль, экипаж
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска отправила в космос корабль Crew Dragon с экипажем, полностью составленном из туристов. Они проведут на орбите трое суток.

Старт с мыса Канаверал прошел удачно. Корабль вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Ожидается, что Crew Dragon поднимется на высоту 575 км. Это значительно выше, чем орбита Международной космической станции.

По данным ТАСС, в составе экипажа врач детской больницы Хейли Арсено, профессор геологии Сайен Проктор, сотрудник аэрокосмической корпорации Кристофер Семброски и миллиардер Джаред Айзекмэн. Последний оплатил полет всего экипажа.

Отмечается, что Джаред Айзекмэн с помощью этой акции намерен собрать $200 млн для одной из детских больниц.

Фото: сайт компании SpaceX

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