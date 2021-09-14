В турецких отелях вакцина стала основанием для скидки

В Турции в гостиницах стали давать скидку вакцинированным от COVID-19 туристам. Об инициативе отельеров рассказал сайт «Турпром».

Пока, правда, она реализуется в одном турецком городе – Ризе. Местные представители гостиничного бизнеса таким способом пытаются привлечь туристов.

По данным «Турпрома», как полностью привитые гости, так и те, что поставили один компонент вакцины, получают при заселении скидку в 10%.

Ризе находится на черноморском побережье Турции недалеко от грузинской границы. Иностранные туристы посещают его довольно редко, но курорт популярен у местных жителей.

Ранее Турция объявила о том, что отказывается принимать туристов с сертификатом о вакцинации однокомпонентными прививками, в том числе «Спутником лайт».

Фото: сайт аэропорта Толмачёво