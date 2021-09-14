Мамонтам – вторую жизнь: ученые решили возродить древних животных

Ученые решили возродить мамонтов. О необыкновенном проекте сообщила «Газета.ру» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Идея принадлежит компании Colossal, которая работает в сфере бионауки. В дополнение к самой идее она уже собрала на ее реализацию $15 млн.

Как уточняется в публикации, речь идет о гибриде азиатского слона и мамонта. В эксперименте предполагается использовать ДНК этих двух видов. В результате ученые хотят вывести слона, который будет выглядеть и вести себя как мамонт. Планируется, что этот вид сможет обитать в Арктике.

По данным исследователей, мамонты исчезли с лица Земли примерно за 4,5 тыс. лет до н. э. Они достигали высоты 5,5 м и веса 14-15 т. Мамонты не являются предками африканских слонов. У них общий предок.

Фото: сайт ГАУК «Новосибирский государственный краеведческий музей»