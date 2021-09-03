«Ида» обрушилась на атлантическое побережье США

Число погибших в результате ураган «Ида» и его последствий американцев достигло 45. Многие числятся пропавшими без вести.

Стихия ударила по атлантическому побережью США. Больше всего пострадали штаты Новой Англии. По данным «Интерфакса», только в Нью-Джерси зарегистрированы 23 случая смерти. Губернатор штата Фил Мерфи уточнил, что большинство погибших – это люди, которых потоки воды унесли вместе с машинами.

Без электричества из-за «Иды» остаются 1,2 млн человек. В Нью-Йорке приостановили работу метрополитена.

Тем временем, по данным метеорологов, в сторону американского атлантического побережья движется тропический циклон «Ларри». Порывы ветра в его эпицентре достигают 161 км/ч.

Фото: официальная страница штата Нью-Джерси в соцсети Facebook