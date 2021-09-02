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Германии придется отмыть €51 млн

Главная В мире
Красноярск
15:26 2 Сентября 2021
германия, наводнение, евро, банк, банкнота
Автор: Sibnovosti.ru
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В результате сильнейшего наводнения в Германии в июле этого года пострадали не только люди, но и деньги. В результате специалистам предстоит отмыть от грязи купюры на общую сумму €51 млн.

О судьбе банкнот рассказала «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle. Грязные деньги со следами ила, бензина и канализации поступили в финансовый институт. По словам главы Немецкого федерального банка Йоханнеса Бермана, отмывать надо очень быстро, иначе «они слипнутся и станут твердыми, как бетон».

Циклон «Бернд» в середине июля вызвал масштабные разрушения в нескольких государствах Западной Европы. Только в ФРГ погибли более 180 человек, включая трех граждан РФ.

Фото: pixabay.com

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