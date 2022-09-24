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Футболист «Енисея» прокомментировал предстоящий матч сборных Киргизии и России

Главная Спорт
Красноярск
18:36 24 Сентября 2022
спорт, футбол, футболисты, сборная, россия, киргизия
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Игрок сборной Киргизии Валерий Кичин дал комментарий о предстоящем матче Сборной Киргизии со Сборной России по футболу.

«Подготовка к товарищескому матчу со сборной России идёт по плану: работаем, сегодня провели предыгровую тренировку и у всех отличное настроении. Завтра готовы играть на победу», — пишет пресс-служба «Енисея» со слов игрока сборной Киргизии Валерия Кичина. 

Также Кичин пожелал «Енисею» взять три очка в матче с калининградской «Балтикой» в эти выходные и быть настоящими львами.

Напомним, что накануне на портале sibnovosti.ru было опубликовано интервью с историком футбола Красноярского края. 

Фото: аккаунт сборной Киргизии по футболу

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