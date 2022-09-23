«Стадион ревел от восторга!»: историк красноярского футбола Эдуард Драган о любви к игре и самых ярких матчах красноярского «Енисея»

В 2022 году футбольному клубу «Енисей» из Красноярского края исполнилось 85 лет. Как ни крути, а в Сибири не так много команд, которые выступают в высших футбольных лигах. А вот у красноярских «львов» (так называют их местные фанаты) очень внушительная спортивная история.

Красноярский край подарил своей стране достаточно футбольных звезд, и лучше всего рассказать о них и истории краевого футбола может Эдуард Драган. Автор книги «100 лет красноярского футбола», он следит за игрой наших футболистов с 1977 года, и сам работает в ФК «Енисей».

Сегодня один из самых преданных болельщиков красноярского футбола рассказал журналисту Sibnovosti.ru о том, когда он начал вести летопись красноярского футбола, сколько темнокожих футболистов в разные года играли за «Енисей», и почему в 1999 году не все болельщики красноярских львом не увидели решающий гол на стадионе в Казани.

Эдуард, как вы стали летописцем красноярского футбола?

- В детстве занимался футболом в детской команде у тренера Сергея Арсентьевича Егоршина, в 1977 году впервые пришел на футбол, на матч красноярского «Автомобилиста». Купил в кассе футбольную программку, справочник на сезон 1977 года и… увлекся! Старался домашние игры команды не пропускать. В то же время начал коллекционировать футбольную литературу (программки, справочники, книги, буклеты), а в 1988 году – начал вести переписку с коллегами из других городов. Обменивались футбольными материалами, статистикой матчей.

В 1993 году получил приглашение от своего первого тренера поработать в женском футбольном клубе «Сибирячка». Там я начал выпускать свои первые футбольные программки. Через год начал делать футбольные программки, буклеты и календари-справочники на матчи мужского «Металлурга». Хотя свою первую программку я написал еще в 1982 году. Как-то купил бракованную программку – внутри четырехстраничной программы текста не было – пришел домой и заполнил ее сам. Кстати, эта программка до сих пор хранится в моей коллекции.

Но вы же не остались просто болельщиком, а пришли работать в футбольный «Енисей»?

- Да, в 1994 году начал работать там, в должности пресс-атташе, а затем и видеооператора, и до сих пор работаю в футбольном клубе «Енисей». В 2017 году вернулся в женский футбол, но продолжаю готовить с коллегами матчевые программки на все три команды клуба (основную, «Енисей-2» и женскую), и часто включаю в них историю и статистику.

А почему решили вести футбольную статистику и так много внимания уделяете истории?

- Еще когда я учился в школе, одним из моих любимых предметов была история. Вероятно, отсюда и любовь к фактам, к истории футбольного клуба. Сейчас для меня это любимое хобби. Тем более, очень обидно, что сейчас историей красноярского футбола активно занимаются лишь два человека. Молодежь думает, что любой факт можно найти в интернете, но это не так. Для начала нужно покопаться в архивах, библиотеках (и не только Красноярска), и наладить связи с коллегами по увлечению их других городов.

Мне посчастливилось поговорить и записать ветеранов красноярского футбола, которые играли еще до Великой Отечественной войны. К тому же, в 1994 году я начал писать о футболе и делать интервью с людьми из футбола для «Сегодняшней газеты», сотрудничал со «Спорт-Экспрессом», позже - с «Советским спортом» и «Спортом на Енисее».

На ваш взгляд, какие события в истории красноярского футбола были наиболее яркими?

- Начать лучше с первых командах, первых кубках, которые были разыграны в начале ХХ века: как до революции 1917 года, так и 20-е годы. С 1912 по 1919 годы разыгрывали Кубок Городского самоуправления, и проводился чемпионат города Красноярска (в 1914 году в нем участвовали уже 17 команд).

В 1922 году сборная Красноярска стала чемпионом Сибири. В 1936 году красноярское «Динамо» дебютировало в Кубке СССР. В 1937 другая наша команда «Локомотив» (правопреемник сегодняшнего «Енисея») – в чемпионатах СССР, а в 1953 году еще одна красноярская команда «Трактор» стала обладателем Кубка РСФСР. Очень почетный в те годы трофей.

Пять раз красноярская команда мастеров выигрывала зональный турнир второго дивизиона, а однажды попробовала свои силы в российской премьер-лиге (сезон 2018-2019). Да и нынешняя команда образца 2022 года, думаю, способна бороться за самые высокиеместа и добыть для Красноярска путевку в премьер-лигу.

Расскажите о своих изданиях?

- За 110 лет красноярского футбола, несомненно, было много успехов, о которых я написал в нескольких своих книжках и справочниках. Их я начал писать в 2003 году, когда выкарабкался из серьезной болезни, и, понял, что еще мало сделал для красноярского футбола.

На сегодняшний день выпустил 77 изданий. Часть из них увидели свет благодаря помощи футбольного клуба (это так называемые официальные издания). Еще часть были изданы при поддержке Региональной Федерации футбола «Союз Федераций футбола Сибирь», а половина выпущены за свой счет и при помощи моих друзей.

Отличаются ли нынешние футболисты от тех, что воспитывали 20 веке? Можем составить образ футболиста или команды, например, за последние сто лет?

- Футбол меняется каждые 10 лет. Нельзя создать образ сборной Красноярска за всю историю регионального футбола. Каждое десятилетие был совершенно разный футбол. Менялись не только игроки, но и правила игры, тактика. Можно собрать сборные по десятилетиям, но не за 100 лет, это точно. Например, современный футбол стал физически сильнее, много стало высоких игроков. Раньше было совсем по-другому.

О персонах. Кто точно должен быть в Зале славы красноярского футбола, не считая Тарханова и Романцева?

- Для красноярского футбола легендой № 1 является Юрий Сипкин. 19 сезонов он отдал футболу, сыграл за команду более 600 официальных игр. Думаю, не скоро у нас появится футболист, который побьет этот рекорд.

Век Романцева и Тарханова для красноярского футбола был недолог. Через несколько лет выступлений за красноярский «Автомобилист» они перешли в другие команды, а затем стали успешными тренерами. Мы ими тоже гордимся.

Можно отметить и много других футболистов, заслуживших славу и любовь красноярских болельщиков. Многие из них будут отмечены в моих буклетах «Звезды красноярского футбола». На сегодняшний день таких книжек вышло уже 16. Серия будет продолжаться.

Как ваши родные и близкие относятся к футболу? Спортивная династия Драган появится в Красноярске?

- Младший сын болельщик, старший тоже раньше ходил смотреть игры на стадион. Все относятся к футболу лояльно. Некоторые родственники раньше смеялись, когда я стал работать в футбольном клубе. Пока никто из них в спорте не работает. Но я тоже раньше не думал, что вернусь в футбол в 29 лет. Жизнь непредсказуемая.

Следите ли вы за другими лигами и какая у вас любимая команда?

- Смотрю футбол разного уровня: от ЛФК и женского до зарубежных чемпионатов, но всё же я болельщик красноярского футбола. Любимая команда – «Енисей». В союзные времена болел за львовские «Карпаты», а в российской премьер-лиге, пока там нет «Енисея», симпатизирую питерскому «Зениту», причем с тех времен, когда там еще не было «Газпрома».

Какую статистику «Енисея» вы ведете и где её можно увидеть?

- С коллегой по увлечению Дмитрием Цецаркиным, мы ведем много различной статистики. Ведь болельщикам интересно узнавать совершенно разную информацию: сколько у команды сыграно игр, сколько побед, поражений, какое количество было пробито пенальти, сколько команда сыграла международных матчей. Часть этой информации мы уже опубликовали в интернете, что-то печатается в официальных программках клуба, а какая-то информация пока ждет своего часа в архиве.

Можете поделиться самыми интересными фактами?

- Ну, например. Знают ли болельщики, сколько темнокожих футболистов играли за красноярскую команду за время её существования?А их было семь. Первым в 1997 году играл Адриен Пахо из Камеруна, вторым – его соотечественник Дидье Бианг в 2001-2002 годах. Позже были два темнокожих футболиста русского происхождения - Станислав Лебамба и Лайонель Адамс. Затем под руководством Андрея Тихонова играл (хотя и недолго) бразилец Нивалдо. А в премьер-лиге мы увидели в составе «Енисея» нигерийца Фегора Огуде и Бабакар Сарра из Сенегала.

Или, к примеру, был матч в 2011 году на Центральном стадионе. «Енисей» принимал сочинскую «Жемчужину». На 82-й минуте красноярцы пропустили гол и проигрывали 1:2. Но в последние 10 минут, включая дополнительное время, «Енисей» сумел забить три гола! Гончаров и Базанов забили в основное время, а в дополнительное удался удар со штрафного с сорока метров Валерию Коробкину. Стадион ревел от восторга!

Или игры с казанским «Рубином» в 1999 году. В матче первого круга красноярцы открыли счет в Казани и держали преимущество до последних минут. А в конце, на 84-й и в добавочное время, пропустили мяч, уступив 1:2. В матче второго круга казанцы забили на Центральном стадионе на 88-й минуте, но умудрились проиграть 1:2, получив два ответных гола на 89-й и 90-й минутах!

Между прочим, половина болельщиков красноярского «Металлурга» эти голы не увидела, так как после пропущенного мяча стала покидать стадион. А Роман Шаронов, игравший в первом круге за «Металлург», а во втором уже за «Рубин» проиграл два раза. После матча он прокомментировал это словами: «Так не бывает!» (смеется).

Фото из архива Эдуарда Драган