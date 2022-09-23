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Омский хоккейный клуб «Авангард» в гостях одолел соперников из «Сочи»

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Красноярск
08:33 23 Сентября 2022
спорт, хоккей, сибирь, омск, сочи, в россии
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В Сочи 21 сентября проходил очередной тур КХЛ, в котором хоккейный клуб «Сочи» принимал гостей из Сибири. 

К сожалению «леопарды» в этот день не смогли одержать победу на домашней арене и програли омскому «Авангарду» со счетом 4:1. Это уже третья подряд победа клуба под руководством Дмитрия Рябыкина. За омичей в игре против ХК «Сочи» отметились: Кристиан Ярош, Наиль Якупов, Рид Буше и Семен Чистяков. Единственную шайбу со стороны южан отквитал Никита Попугаев. 

Отметим, что по броскам в створ ХК «Сочи» обогнал омскую хоккейную команду, но это не принесло должного результата. Матч получился без драк, как в «предсезонке», но с тремя очками от Броадхёрста.

Омский хоккейный клуб «Авангард» в гостях одолел соперников из «Сочи»

Следующая игра у ХК «Авангард» пройдет 23 сентября на выезде в Нижнем Новгороде против местного «Торпедо».

Фото: ХК «Авангард»

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