Российской киберспортивной команде Virtus.prо вернули оригинальное название в Dota 2

Virtus.prо получили обратно оригинальное название в Dota 2 и на официальном сайте Dota Pro Circuit.

Такое стало возможным после смены владельца. Генеральным директором организации стал Арам Караманукян.

Напомним, что "медведи" всё это время играли под нейтральным тегом Outsiders из‑за санкций против РФ.

Отметим, что в октябре ребята из Virtus.prо будут бороться за путевку в основную стадию чемпионата мира по Dota 2 — The International 11. Игровой турнир пройдут в Сингапуре.

Фото: @РИА Новости Спорт