ХХХ чемпионат России по вольной борьбе в Туве прошел при поддержке «Ростелекома»

«Ростелеком» выступил техническим партнером XXX чемпионата России по вольной борьбе. Юбилейное мероприятие прошло с 24 по 27 июня на спортивных площадках столицы Республики Тыва — в Кызыле. За чемпионский кубок боролись более четырехсот участников их разных городов страны.

Для региона это уже второе крупное соревнование за год. В феврале Тува принимала чемпионат и первенство России по сумо, в которых участвовали 250 спортсменов. Обладая развитой телекоммуникационной инфраструктурой, «Ростелеком» обеспечивает на мероприятиях надежное качество связи.

Для проведения борцовского турнира провайдер организовал доступ к проводному высокоскоростному интернету. Благодаря этому прямая трансляция соревнований была доступна болельщикам на официальном видеосервисе Федерации спортивной борьбы России Wrestlingtv.ru. Трансляцию финальных поединков вел телеканал «Матч ТВ».

«Более четырех тысяч человек по всей республике занимаются вольной борьбой — это один из самых популярных видов спорта в Туве. Приятно, что мероприятие такого высокого уровня прошло именно здесь. Думаю, эмоциональный заряд, который получили все, кто был причастен к чемпионату, даст толчок для дальнейшего развития спорта, и в Кызыле будут проходить новые масштабные соревнования. “Ростелеком” готов поддерживать эти мероприятия, предоставляя современные услуги связи», — подчеркнул Валерий Клейкин, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома».

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