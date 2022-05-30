Московское «Динамо» переманило хоккеиста из Омска

Омский «Авангард» покинул очередной хоккеист. На этот раз из команды ушел Илья Каблуков.

«Илья Каблуков покинул «Авангард» и перешёл в московское «Динамо». Готовцу уже будет не скучно! Спасибо за игру, Илья!», — пишут в телеграм-канале омского Авангарда.

Отметим, что последние два сезона Каблуков играл в «Авангарде». Игрок забросил 3 шайбы за 88 игр в чемпионате КХЛ. Напомним, что недавно хоккейный клуб из Омской области покинул тренер Жак Клутье, а также защитник Кирилл Готовец, а ещё из клуба ушел нападающий Николай Прохоркин и ряд других спортсменов.

Фото: dynamo.ru